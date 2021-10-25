"Платформенные весы установлены в Южно-Камчатском федеральном заказнике на берегу Курильского озера", — говорится в сообщении.

Платформенные весы неавтоматического действия ВСП4 рассчитаны на нагрузку до 1000 кг. Они установлены на тропе, ведущей к одному из крупнейших нерестилищ нерки в устье реки Хакыцин. Перед началом эксплуатации техники старый настил отреставрируют и поднимут до уровня площадки измерительного прибора. Медведи смогут ходить по своему привычному маршруту, ненадолго становясь на весы. Размер площадки (1,5х2 м) это позволяет.

Специалисты рассчитывают узнать, как меняется масса тела животных с момента выхода из берлог до очередного зимнего сна, как на это влияют количество заходящих на нерест лососей, рыболовный успех отдельных особей и обилие растительных кормов. Это первый подобный эксперимент на особо охраняемых природных территориях.

"Во время нажировочного периода с появлением обильных кормов медведи меняются до неузнаваемости. Из худых зверей с тусклой невылинявшей шерстью они превращаются в упитанных красавцев с густым и блестящим мехом. Быстрее и больше всех набирают массу те, кто хорошо владеет навыками добычи лососей. Госинспекторы и ученые, работающие на Курильском озере каждый полевой сезон, научились различать медведей, которые ежегодно появляются возле кордонов или обладают необычной внешностью. ", — отмечают в пресс-службе.

Показатели изменения массы тела этих животных в течение периода бодрствования и лягут в основу многолетних мониторинговых исследований.

"Медведи часто посещают участок тропы, где сейчас установлены весы, большинство из них уже несколько лет обитает недалеко от кордона "Травяной" и мы знаем зверей "в лицо". Рядом с весами размещена фотоловушка. Таким образом, имея конкретные цифры массы каждого проходящего по ним животного и данные о времени "взвешивания" с кадров автоматической камеры, мы сможем соотнести эту информацию и, наконец, ответить на самый часто задаваемый нашими туристами вопрос: "Сколько весит этот медведь?" Данные, собранные весной после выхода медведей из берлог и осенью, когда они набрали наибольшее количество жира, позволят сказать точно, как меняется вес медведя в течение года", — приводятся в сообщении слова Лианы Варавской, государственного инспектора заповедника.

Взвешивание медведей без снотворного будет применено в дикой природе впервые. Более того, раньше о массе тела крупнейших наземных хищников Камчатки зоологи и охотоведы могли судить только после замеров добытых в охотугодьях туш. По имеющимся данным, средняя масса тела взрослого самца составляет от 350 до 400 кг, в конце нажировочного периода при обилии кормов может превышать 600 кг.

Уникальный проект будет реализован при поддержке промышленных предприятий Камчатки.

В Южно-Камчатском федеральном заказнике обитает одна из крупнейших охраняемых группировок бурого медведя в мире и крупнейшая в России. Эти животные — важная часть экосистемы бассейна Курильского озера и индикатор ее состояния, один из основных объектов наблюдения туристов и научных исследований.