Решение было принято на заседании правительства 22 октября. Изменения будут внесены в положение о Федеральном агентстве по туризму.

"Проектом постановления Федеральное агентство по туризму наделяется полномочиями по утверждению порядка ведения реестра организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, формы нагрудной идентификационной карточки инструктора-проводника, перечня специализированного оборудования и снаряжения, необходимого для проведения аттестации инструкторов-проводников по соответствующим категориям и видам туристских маршрутов, а также порядка размещения сведений о национальных туристских маршрутах и об экскурсоводах (о гидах) или о гидах-переводчиках, прошедших аттестацию для национальных туристских маршрутов, на официальном сайте агентства в интернете", — говорится в сообщении.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков и запрете на проведение экскурсий для иностранцев.

Закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года, однако экскурсоводам, гидам и инструкторам дается время на получение аккредитации — они могут продолжать работу в течение года со дня вступления документа в силу. При этом действие аттестатов, выданных до вступления закона в силу, продолжается до конца их срока, но не долее 1 января 2024 года.