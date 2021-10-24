Решения приняты в рамках реализации указа президента РФ от 20 октября об установлении в стране нерабочих дней.

По решению правительства, театрам и музеям необходимо в период нерабочих дней обеспечить работу с установленным режимом при условии наполняемости учреждения посетителями — не более 50%, а после завершения нерабочих дней не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия. При этом у посетителей музеев и театров должны быть QR-коды, подтверждающие факт вакцинации против коронавирусной инфекции. Граждане с противопоказаниями к вакцинации должны предоставить необходимый медицинский документ, подтверждающий это, заверенный лечащим врачом и руководителем медорганизации. Также граждане, имеющие противопоказания к вакцинации и не перенесшие коронавирус, могут предоставить QR-код, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения театра или музея.

"Допуск в федеральные учреждения культуры (театры и музеи) военнослужащих и лиц, приравненных к ним, в случае отсутствия у них двухмерного штрихового кода (QR-кода) [осуществляется] при предъявлении ими медицинского документа по форме, утвержденной соответствующим федеральным органом исполнительной власти, и выданного подведомственными ему медицинскими организациями, подтверждающего перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией или факт вакцинации (содержащего фамилию, имя, отчество вакцинируемого, номер (серию) введенной вакцины и дату вакцинации), а также документа, удостоверяющего личность", — сообщает кабинет министров.

При этом для лиц, не имеющих вышеуказанных документов, предусмотрен возврат средств за купленные билеты. Граждане младше 18 лет могут посещать театры и музеи при наличии средств индивидуальной защиты.

Кроме того, учреждения культуры должны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, включая усиленный контроль за использованием посетителями средств индивидуальной защиты.

Как сообщалось, Государственный академический Большой театр с 28 октября будет пропускать на спектакли только при наличии QR-кода, невакцинированные зрители могут сдать билеты в кассу театра.