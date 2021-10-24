Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Правила будут составлены с учётом целей устойчивого развития и особенностей функционирования туристических заведений в период пандемии. К работе над ними помимо профильных организаций привлекут представителей отрасли и экспертов. Принятие новых стандартов повысит конкурентоспособность и качество туристических услуг, сделает отдых в России более комфортным и безопасным", — говорится в сообщении.

Обновление стандартов предусмотрено нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства", утвержденным в 2021 году.

"В рамках мероприятий по совершенствованию управления отраслью предполагается подготовить не менее 30 документов, которые впоследствии станут частью национальной системы стандартизации", — сообщили в пресс-службе.

Ростуризму поручено проконтролировать эффективность расходования бюджетных средств. Доклад об этом должен быть представлен в правительство до 26 декабря 2022 года.

В сообщении отмечается, что решение принято по поручению президента России.