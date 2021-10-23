Глава города Александр Беглов подписал поправки к постановлению городского правительства № 121 об ограничительных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Временно приостанавливается деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых), деятельность объектов розничной торговли (за исключением аптек, заправок для электромобилей, объектов без торгового зала, а также объектов торговли товарами первой необходимости при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%)", — говорится в сообщении.

На время локдауна запрещается работа салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), спа-салонов, массажных кабинетов, соляриев, бань, стоматологических кабинетов и клиник (за исключением экстренной помощи), ветеринарных клиник (за исключением экстренной ветеринарной помощи), фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, океанариумов, аттракционов, ледовых катков, объектов развлечения и досуга, а также букмекерских контор, зоопарков (за исключением тех, которые расположены на открытом воздухе).

Не будут работать также детские игровые комнаты и детские развлекательные центры.

Кроме того, не будут предоставляться государственные, муниципальные услуги в помещениях органов государственной власти Петербурга, государственных городских учреждений, в том числе в МФЦ (за исключением регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти).

Постояльцы гостиниц, пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций должны иметь QR-код или ПЦР-тест, сделанного не ранее, чем за три календарных дня. Для домов отдыха требование будет действовать и после локдауна.

Запрещается проведение спортивных, физкультурных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Роспотребнадзором), культурных и зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных (в том числе регистрация брака), досуговых мероприятий (мастер-классов, лекций, тренингов), водных экскурсий и прогулок.

На время локдауна будут закрыты кинотеатры, выставочные площадки, цирки, концертные залы.

Временно прекращается работа учреждений общего образования и среднего общего образования. При этом учреждения среднего профессионального образования могут вести обучение дистанционно.

В сообщении говорится, что с 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано организовать работу аналогичным образом.

Детские сады могут работать с 1 по 3 ноября только в рамках дежурных групп.

Для посещения будут открыты музеи и театры, однако посетителям нужно иметь QR-код или справку о медотводе от прививки. Запрещаются детские экскурсии.

Запрет не распространяется на проведение официальных мероприятий, организуемых исполнительными органами власти города, а также мероприятий, согласованных с петербургским управлением Роспотребнадзора.

В Петербурге с 30 октября по 7 ноября вводятся ограничения на работу предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга, говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора.