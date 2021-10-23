"С 28 октября 2021 года посещение спектаклей и концертов Большого театра возможно только при предъявлении зрителем своего паспорта и QR-кода (с сайта gosuslugi.ru), подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении театра.

Несовершеннолетним детям до 18 лет QR-код не требуется, отмечают в ГАБТ. Кроме того, зрители должны быть в масках.

В случае невозможности получить QR-код можно обратиться с заявлением на возврат билета в кассу театра не позднее времени начала мероприятия.

Ранее генеральный директор театра Владимир Урин сообщил, что Большой театр в ближайшие дни перейдет на режим работы в формате COVID-free. В сентябре Урин предполагал, что Большой театр в будущем может перейти на систему QR-кодов при посещении спектаклей. При этом он отмечал, что пока театру не выгодно вводить систему QR-кодов на спектакли, так как процент вакцинированных по России сейчас недостаточный для проведения спектаклей в формате COVID-free, театр не сможет реализовывать достаточное количество билетов.