"Это касается объектов общепита, театров, филармоний, музеев, ДК, ЗАГСов при проведении церемоний регистрации брака в закрытых помещениях, кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров, спортзалов, плавательных бассейнов, гостиниц, пассажирских канатных дорог при использовании кабин, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев и саун", — сказал сотрудник пресс-службы.

QR-коды будут проверяться путем сканирования и сверки с данными с портала "Госуслуги". При этом условие о предъявлении кода не распространяется на несовершеннолетних.

Кроме того, указом главы региона заполняемость театров, филармоний, библиотек и музеев ограничена 50% от общей вместимости, посетителям предписано находиться в масках.

Условием деятельности объектов общепита является допуск посетителей только при предъявлении QR-кодов или отрицательных ПЦР-тестов.

Ранее оперштаб Кабардино-Балкарии из-за напряженной эпидситуации продлил осенние школьные каникулы, дети будут отдыхать с 23 октября по 7 ноября. Кроме того, введен режим самоизоляции для неработающих и непривитых от COVID-19 жителей республики в возрасте 60 лет и старше.

На 23 октября в Кабардино-Балкарии выявлено 34 тыс. 120 случаев заражения COVID-19, в том числе 119 за последние сутки. Выздоровели 31 тыс. 717 человек, 901 умерли.