"Согласно документу, с 26 октября до улучшения эпидемиологической ситуации приостанавливается проведение массовых публичных мероприятий, в том числе общественно-политического и развлекательного характера (концертов, митингов, и другие). С 26 октября по 7 ноября включительно полностью приостанавливается деятельность банкетных залов и залов торжеств — ограничения распространяются на проведение свадеб и иных развлекательных мероприятий массового характера в организациях общественного питания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заведения общепита смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00. Исключение составляет обслуживание на вынос без посещения помещений.

Кафе, рестораны и другие заведения общепита должны установить столы на расстоянии 1,5 метров, а присутствовать должно не более 50% посетителей от общей вместимости зала. Проведение банкетов и иных развлекательных мероприятий в организациях общественного питания допускается при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и при наличии QR-кода о вакцинации, справки об отрицательном ПЦР-тесте, либо о перенесённом заболевании.

С 26 октября и до улучшения эпидемиологической ситуации посещение совершеннолетними гражданами заведений общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров и концертных залов, культурно-досуговых учреждений также допускается по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

Нововведения касаются и заселяющихся в гостиницы.

Также руководители организаций, оказывающие услуги населению, до 20 ноября должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников.

До улучшения эпидемиологической ситуации полностью приостанавливается посещение гражданами ночных клубов, дискотек, танцевальных площадок и иных аналогичных объектов; работа детских игровых комнат, в том числе, расположенных в торговых центрах.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30 % всех сотрудников, а сотрудникам старше 65 лет или с хроническими заболеваниями предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке

В местах массового пребывания людей продолжает действовать масочный режим.

При проведении траурных мероприятий также рекомендовано ограничить численность участников.