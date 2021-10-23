"Схема движения, которую запустили вчера, была внедрена в тестовом режиме для того, чтобы выявить все проблемные моменты и слабые места на данных участках трасс. После изучения обстановки движение на этих дорогах вернут в прежний режим", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что с 22 октября в тестовом режиме на двух участках трасс Адлер — Красная Поляна и Адлер — ГЛК "Альпика Сервис" ввели одностороннее движение для предотвращения аварий.

"Прежний режим автодвижения на трассах Адлер — "Альпика Сервис" и Красная Поляна — Адлер начнет осуществляться сегодня, в субботу", — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил сложившуюся ситуацию с министром транспорта РФ, и принято решение возобновить движение по автотрассам в направлении Красной Поляны в прежнем режиме.

"Дальнейшие изменения будут вводиться исключительно после детальной проработки и создания необходимой дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры с учётом мнения жителей населенных пунктов, прилегающих в автодорогам", — отметили в администрации Сочи.

Между тем, с вечера пятницы сочинцы в социальных сетях высказывают недовольство новой схемой движения. По их мнению, она создает много проблем из-за нехватки дорожной инфраструктуры, в частности, безопасных пешеходных переходов, узких и крутых на поворотах участках дорог.