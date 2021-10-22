При заселении в гостиницы можно будет проходить экспресс-тест на коронавирус. Также для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.
Требования QR-кодов не распространятся на посетителей младше 18 лет.
С 15 ноября это ограничение вступит в силу в районах "желтой" зоны.
Кроме того, для не привитых жителей региона старше 65 лет вводится режим самоизоляции. Организациям и предпринимателям также рекомендовано перевести на дистанционный режим работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, за исключением тех, кто переболел в последние полгода или сделал прививку от коронавируса.
По данным пресс-службы, в "красной зоне" региона находятся Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Киришский районы и Сосновый Бор.
В "желтой" зоне — Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский и Волховский районы.
Ранее сообщалось, что с 15 ноября вход в театры, кино, цирки, бассейны и фитнес-клубы будет осуществляться только при предъявлении документа о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или сделанного в течение трех дней отрицательного ПЦР-теста.
В "желтой" зоне ночные клубы и дискотеки, а также предприятия общепита могли работать при заполняемости до 75%.