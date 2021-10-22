В частности, с 30 октября в районах "красной" зоны введется требование QR-кодов при посещении объектов развлечений и досуга, таких, как ночные клубы, дискотеки, кинотеатры, театры и концертные организации, передвижные цирки шапито, гостиницы, бассейны и спортивные организации. Также в перечень добавлены музеи.

При заселении в гостиницы можно будет проходить экспресс-тест на коронавирус. Также для подтверждения принадлежности QR-кода посетителей могут попросить предоставить документ, удостоверяющий личность.

Требования QR-кодов не распространятся на посетителей младше 18 лет.

С 15 ноября это ограничение вступит в силу в районах "желтой" зоны.

Кроме того, для не привитых жителей региона старше 65 лет вводится режим самоизоляции. Организациям и предпринимателям также рекомендовано перевести на дистанционный режим работников старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, за исключением тех, кто переболел в последние полгода или сделал прививку от коронавируса.

По данным пресс-службы, в "красной зоне" региона находятся Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Киришский районы и Сосновый Бор.

В "желтой" зоне — Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский и Волховский районы.

Ранее сообщалось, что с 15 ноября вход в театры, кино, цирки, бассейны и фитнес-клубы будет осуществляться только при предъявлении документа о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или сделанного в течение трех дней отрицательного ПЦР-теста.

В "желтой" зоне ночные клубы и дискотеки, а также предприятия общепита могли работать при заполняемости до 75%.