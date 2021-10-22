При этом для бронирования отдыха достаточно только сертификата или QR-кода.
Кроме того, согласно указу, владельцы QR-кодов смогут посещать массовые мероприятия, которые власти разрешают в виде исключений. Для ЗАГСов снова введено ограничение по числу гостей на свадьбах — до 10 человек.
Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 19 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 90 тыс. человек, более 2,8 тыс. пациентов умерли. Привились около 45% крымчан от планового показателя (80% населения, или 1,2 млн человек), что, по данным властей, ниже среднероссийского уровня.
В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий. Пожилых обязали самоизолироваться.