Как говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте республиканского правительства, решено запретить размещение в гостиницах и санаториях лиц старше 18 лет без наличия сертификата или QR-кода, полученного после вакцинации или выздоровления, и отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за 72 часа до вселения.

При этом для бронирования отдыха достаточно только сертификата или QR-кода.

Кроме того, согласно указу, владельцы QR-кодов смогут посещать массовые мероприятия, которые власти разрешают в виде исключений. Для ЗАГСов снова введено ограничение по числу гостей на свадьбах — до 10 человек.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 19 раз подряд со 2 октября. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 90 тыс. человек, более 2,8 тыс. пациентов умерли. Привились около 45% крымчан от планового показателя (80% населения, или 1,2 млн человек), что, по данным властей, ниже среднероссийского уровня.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий. Пожилых обязали самоизолироваться.