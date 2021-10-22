"В этнопарке планируется проводить не только туристические экскурсии, но и фольклорные фестивали, праздничные обряды и даже свадьбы по этническим образцам. Здесь же можно будет познакомиться с традициями и обычаями, бытом народов Северного Кавказа, приобрести сувениры, побывать в ремесленных мастерских, попробовать блюда национальной кухни", — сказал представитель министерства.

Национальные подворья, которые открываются в дни крупных фестивалей и праздников, уже стали своеобразной визитной карточкой курортного Пятигорска. После открытия единого этнокомплекса они смогут работать на постоянной основе. Ожидается, что в парке будут представлены порядка 16 национальных подворий.

"С каждым годом все большую популярность приобретает культурный туризм, который дает туристам возможность прикоснуться к национальным традициям, знакомя их вживую с историей и бытом разных народов. Пятигорск станет еще привлекательнее и интереснее для гостей из России и зарубежных стран", — добавили в министерстве.

Мероприятия по развитию туризма ведутся в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".