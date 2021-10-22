Так, с 29 октября на особый режим работы в регионе перейдут торговые центры, ярмарки, рынки, музеи, выставочные центры, государственные театры и филармония, кинотеатры. Их посещение будет возможно только при предъявлении одного из документов: сертификата о прохождении или начале курса вакцинации против коронавируса; справки об антителах или о перенесенном заболевании, документа об отрицательном ПЦР-тесте, взятом за 3 дня до посещения, или результата экспресс-теста, сделанного в день посещения.

С начала школьных каникул, с 25 октября, несовершеннолетние смогут посещать учреждения культуры и кинотеатры только в сопровождении родителей или законных представителей. Аналогичное правило уже действует для торговых центров и торгово-развлекательных комплексов.

На время нерабочих дней также запрещено обслуживание в торговых центрах организованных групп покупателей из других регионов.

С 29 октября по 7 ноября в Ивановской области запрещены конгрессные и спортивные мероприятия, кроме матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов без присутствия зрителей.

Также во время школьных каникул с 25 октября по 7 ноября приостанавливается работа детских игровых комнат и развлекательных центров, аттракционов.