С начала школьных каникул, с 25 октября, несовершеннолетние смогут посещать учреждения культуры и кинотеатры только в сопровождении родителей или законных представителей. Аналогичное правило уже действует для торговых центров и торгово-развлекательных комплексов.
На время нерабочих дней также запрещено обслуживание в торговых центрах организованных групп покупателей из других регионов.
С 29 октября по 7 ноября в Ивановской области запрещены конгрессные и спортивные мероприятия, кроме матчей в рамках турниров профессиональных спортивных лиг и их молодежных составов без присутствия зрителей.
Также во время школьных каникул с 25 октября по 7 ноября приостанавливается работа детских игровых комнат и развлекательных центров, аттракционов.