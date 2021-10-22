Так, в Камчатском крае с 1 ноября перестанут принимать на сезонную работу местных жителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Привлекать на работу непривитых вахтовиков запретили руководителям рыбохозяйственных, горнодобывающих и строительных компаний. Раньше такие ограничения касались только вахтовиков, прибывающих на полуостров из других регионов. Теперь же в отношении привитых иногородних также введено обязательное требование иметь отрицательные результаты исследования на коронавирус методом ПЦР, полученные не ранее чем за 72 часа до даты прибытия на территорию Камчатского края.

В Амурской области, где власти одними из первых на Дальнем Востоке приняли решение ввести систему проверки QR-кодов при посещении кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, объявили о том, что в этот перечень попадут и крупные торговые центры. Пока пропускная система там будет действовать на период нерабочих дней, которые в Приамурье продлятся с 30 октября по 7 ноября.

В пятницу штаб также принял решение распространить практику QR-кодов еще на семь муниципалитетов.

Кроме того, еще два дальневосточных региона — Магаданская область и Еврейская автономная область — объявили о том, что QR-коды станут обязательными для посещения общественных мест. На Колыме с 30 октября их нужно будет предъявить при посещении массовых мероприятий, в которых участвуют более 50 человек, учреждений культуры, общепита, гостиниц, бань, соляриев, спортивных объектов.

В ЕАО система QR-кодов начнет действовать с 1 ноября при посещении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий. С 15 ноября допуск по этой системе будет осуществляться в фитнес-центры, гостиницы, кинотеатры, а с 15 декабря без QR-кода нельзя будет попасть в заведения общепита.

Таким образом, пропускная система введена уже в пяти регионах. Кроме Приамурья, ЕАО и Магаданской области — это Якутия и Приморский край.

При этом в Приморье заявлено о том, что систему QR-кодов планируют вводить постепенно — с 15 ноября по 1 января в регионе будет переходный период. В случае отсутствия QR-кода до 1 января при посещении учреждений общественного питания, культуры, физкультуры и спорта люди вправе предъявлять сертификат о вакцинации на бумажном носителе, который им выдали в медицинской организации, либо предоставлять отрицательный результат ПЦР-анализа на коронавирус, которому не более 72 часов, справку из поликлиники о том, что человек переболел коронавирусом в последние шесть месяцев.

В Хабаровском крае пока изучают техническую возможность введения QR-кодов. В четверг на пресс-конференции глава региона Михаил Дегтярев не стал исключать такие меры, отметив, что "все возможно". Однако в пятницу заседание оперативного штаба так и не состоялось. С 20 октября в крае ограничили с 75% до 50% наполняемость театров, кинотеатров, филармоний, фитнес-центров, бассейнов и других объектов, работающих в этих сферах. Кроме того, при проведении спортивных соревнований по футболу и хоккею на трибунах не должно присутствовать более 1 тыс. человек.

На совещании, которое провел на этой неделе в ходе рабочей поездки в регионы ДФО вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев, было заявлено, что рост показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией за последнюю неделю в округе составил 20%. Максимальные показатели по заболеваемости зафиксированы в Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутии), Еврейской автономной области.

В октябре на Дальнем Востоке ежедневно регистрируется порядка 1,5 тыс. новых случаев. Более 42 тыс. дальневосточников находятся на лечении, из них 11 тыс. — госпитализировано. "Важнейшим вопросом остается вакцинация населения", — сказал Трутнев на совещании.

Недостаточные темпы вакцинации фиксируются в Камчатском крае, Бурятии, ЕАО, Хабаровском крае. Наиболее высокие показатели темпов заболеваемости — в Чукотском автономном округе, Якутии, ЕАО.