"Пока еще сложно делать прогнозы в связи с тем, что ограничения приняты совсем недавно, но на сегодняшний день не фиксируется увеличение бронирования официальных мест размещения в Севастополе в период с 30 октября по 7 ноября. В некоторых местах размещения, наоборот, увеличилось количество отменены брони", — говорится в сообщении со ссылкой на городское управление по туризму.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.

С 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты.