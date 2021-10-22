"Мы вводим QR-коды там не на период вот этих нерабочих дней, а на постоянную, на длительную перспективу", — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Накануне сообщалось, что столичные театры и музеи с 28 октября смогут посетить только зрители, у которых есть QR-код. При этом заполняемость залов останется на уровне 50%, а зрители должны быть в масках.

С 8 ноября, согласно указу мэра Москвы, театры и музеи продолжат работать с QR-кодами и ограничением в 70% от максимальной заполняемости помещений. Все зрелищные мероприятия с численностью свыше 500 человек будут проводиться только по QR-кодам и с обязательным использованием защитных масок.

В свою очередь ряд столичных театров сообщил, что с 28 октября будет пускать на спектакли только зрителей с QR-кодами. Среди них Театр Вахтангова, Театр Ермоловой, Гоголь-центр, Школа современной пьесы, театр Сатиры, театр Et Cetera, "Сатирикон", Театр Романа Виктюка и другие.

Ранее Собянин подписал указ о том, что в Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни.

QR-коды могут получить вакцинированные против коронавируса, переболевшие COVID-19 и имеющие отрицательный результат теста ПРЦ.