"Реставрационные работы начнутся уже в 2022 году. Завершить их планируют в течение двух лет. Средства на восстановление церкви заложены в проекте краевого бюджета 2022-2024 годов", — говорится в сообщении.

В пятницу во время совещания под председательством заместителя руководителя администрации губернатора края Александра Жавнера обсудили планы и работу по восстановлению старинной церкви. В настоящее время решается вопрос передачи имущества из муниципальной собственности в краевую, чтобы начать реставрационные работы.

О предстоящей реставрации объекта на прошлой неделе сообщил глава региона во время освящения часовни во имя иконы Божией Матери "Нерушимая Стена" на Дрокинской горе.

"Мы должны не только строить, но и думать о том, что сделали наши предки. Хорошим примером является церковь в деревне Барабаново — это жемчужина Красноярского края, и наш долг восстановить храм. Собираемся начать работы уже в следующем году", — сказал ранее губернатор.

Деревянная церковь Параскевы Пятницы находится в деревне Барабаново Емельяновского района в 60 км от Красноярска.

Она была построена на средства прихожан в 1850-х гг. Документ о расчете с подрядчиком свидетельствует, что строительство церкви окончилось в 1856 году.

В советское время она использовалась под склад зерна, а в дальнейшем была вовсе заброшена. От полного разрушения храм охраняли местные жители-энтузиасты. В 1986 году состоялась первая Барабановская экспедиция краевой летней школы с целью реставрации памятника. Ученые и школьники перекрыли крышу, перестелили пол, очищали стены от надписей.

В 2003 году церковь была освящена. В ней проводятся крещения, приезжают паломники из России, Франции, Италии, Японии, Австралии.

На потолке и стенах храма до сих пор сохранились росписи, выполненные прямо по дереву. Является объектом культурного наследия регионального значения.