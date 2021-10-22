По итогам международного голосования Петербург получил звание "Ведущего города Европы с культурно-историческим наследием 2021" и "Ведущего города Европы для непродолжительных поездок 2021", обойдя Рим, Париж, Лондон и Венецию. При этом звание "Ведущего города Европы 2021" второй год подряд отошло Москве, уточняется на сайте WTA.

Кроме того, кампания комитета "Петербургское гостеприимство/Safe Travels/Новая туристская география" стала первой российской программой, победившей в номинации "Ведущая маркетинговая кампания Европы 2021", обойдя проекты министерства туризма Греции, агентства по туризму Португалии, других стран и регионов Европы.

Петербург также представлен в нескольких номинациях мирового этапа World Travel Awards, онлайн голосование по которому завершится 25 октября.

Международная премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Более чем в 80 номинациях премии заявлены самые привлекательные для путешественников города и достопримечательности. Победители определяются онлайн голосованием, в котором принимают участие как путешественники, так и профессионалы туриндустрии.