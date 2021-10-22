Ранее сообщалось, что четверо россиян были найдены мертвыми в сауне отеля Gloria Palace на курорте Керрет в провинции Кавая в Албании. Их обнаружил администратор отеля, который через час после прибытия туристов в отель понес в сауну напитки. По данным полиции, наиболее вероятной причиной смерти россиян стало удушье от паров хлора.

«Ранним утром 22 октября тела российских граждан, погибших в Республике Албании 15 октября, были направлены в Россию регулярным авиарейсом», — сообщили в дипмиссии.

Там отметили, что в России, в соответствии с законодательством, может быть проведена дополнительная судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин их смерти.

«Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений Албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии», — добавили в посольстве.