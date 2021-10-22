"Это на 6% меньше, чем в допандемийном 2019 году. При этом, за три летних месяца на курортах Краснодарского края отдохнуло 8,9 млн человек. Но, конечно, окончательные курортные итоги этого года мы подведем уже в начале следующего. Многие организации отрасли, в том числе санатории, отели и пансионаты продолжат работу и в зимний период, а практика показывает, что их заполняемость в это время года тоже достаточно высока", — сказала она.

Как сообщалось ранее, в текущем году гостей на курортах Кубани принимают порядка 10 тыс. средств размещения общей вместимостью более 570 тыс. мест, для посещения открыты более 680 объектов показа и порядка 300 экскурсионных маршрутов.

Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021" проходил на базе ВДЦ "Смена" в Анапе с 19 по 22 октября. В форуме принимают участие представители 83 регионов РФ, это около 1,5 тыс. онлайн- и офлайн-участников со всей страны.

Он организован министерством просвещения РФ при поддержке "большой четверки" всероссийских детских центров "Артек", "Океан", "Смена" и "Орленок".