"В связи с дестабилизацией мировой санитарно-эпидемиологической ситуации, вызванной "четвертой волной" коронавирусной инфекции, существуют риски не освоения бюджетных ассигнований 2022 года", — говорится в документе.

Уточняется, что речь идет о 474,5 млн рублей, запланированных комитетом по развитию туризма на развитие событийного туризма, а также о 180,2 млн рублей, которые комитет по культуре собирается направить на финансирование гастролей театров и концертных организаций.

Под угрозой, по мнению КСП, и проведение фестивалей за рубежом — "Петербургских театральных сезонов" в Будапеште и "Детского Петербурга" в Минске, на которые заложены 17 млн рублей.

Контрольно-счетная палата после выборочной проверки установила также отдельные факты недостаточно качественного формирования обоснований бюджетных ассигнований.

КСП обратила внимание, что без положительного заключения госэкспертизы о достоверности сметы запланировано потратить 652 млн рублей на переустройство и восстановление зеленых насаждений. Палата также не нашла разработанной, прошедшей экспертизу и утвержденной проектной документации по ряду объектов адресной инвестиционной программы 2022 года.

Кроме того, "в отсутствие информации о согласовании комитетом по тарифам Санкт-Петербурга тарифов на 2022 год" уже запланированы субсидии городским перевозчикам: свыше 26 млрд рублей — Петербургскому метрополитену, примерно 12 млрд рублей — Горэлектротрансу, столько же — автобусным перевозчикам, более 2 млрд рублей — железнодорожному транспорту.

У КСП возникли вопросы к обоснованию стоимости услуг, так как некоторые комитеты сделали его на основании мониторинга цен организаций, между которыми контролеры усмотрели "признаки аффилированности": их учредители либо совпадают, либо могут быть родственниками. То же касается и услуг по дистанционному тестированию членов участковых и территориальных избиркомов: у двух из трех организаций, цены которых анализировал Горизбирком, совпадают учредители.

В целом же Контрольно-счетная палата решила рекомендовать депутатам Заксобрания принять законопроект в первом чтении и назвала его основные параметры обоснованными.

Как сообщалось, проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов внесли в городской парламент 8 октября. Согласно документу, доходы Петербурга в 2022 году должны составить 874,3 млрд рублей, расходы — 918,1 млрд рублей, дефицит — 43,8 млрд рублей, или 5,2% собственных доходов. В первом чтении законопроект будет рассмотрен 27 октября.