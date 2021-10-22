"На самом деле сложно дать однозначный ответ на этот вопрос (о дефиците детских лагерей — ИФ). Но могу сказать, что те детские лагеря, которые функционировали в этом сезоне в Краснодарском крае, на протяжении летнего периода работали практически со 100%-ной загрузкой. Краснодарский край принял в этом году 186 тыс. детей", — сказала она в интервью "Интерфаксу" в ходе Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021", который проходил в Анапе.

Золотухина отметила, что до 2020 года детские лагеря Краснодарского края во время летнего сезона принимали ежегодно до 260 тыс. детей.

По ее словам, на фоне повышенного спроса на отдых детей на курортах Краснодарского края организаторам детского отдыха необходимо работать над качеством предоставляемых услуг.

"Спрос на детский отдых в нашем регионе, на берегу Черного моря, безусловно, есть. Надо работать над качеством. Думаю, что открытие новых детских здравниц стало бы очень правильным посылом для всех, кто работает в данной сфере. Значит, это направление востребовано и требует развития и обновления", — сказала она.

Как сообщалось ранее, Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021" проходил на базе ВДЦ "Смена" в Анапе с 19 по 22 октября. В форуме принимают участие представители 83 регионов РФ, это около 1,5 тыс. онлайн- и офлайн-участников со всей страны.

Он организован министерством просвещения РФ при поддержке "большой четверки" всероссийских детских центров "Артек", "Океан", "Смена" и "Орленок".