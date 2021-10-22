Золотухина отметила, что до 2020 года детские лагеря Краснодарского края во время летнего сезона принимали ежегодно до 260 тыс. детей.
По ее словам, на фоне повышенного спроса на отдых детей на курортах Краснодарского края организаторам детского отдыха необходимо работать над качеством предоставляемых услуг.
"Спрос на детский отдых в нашем регионе, на берегу Черного моря, безусловно, есть. Надо работать над качеством. Думаю, что открытие новых детских здравниц стало бы очень правильным посылом для всех, кто работает в данной сфере. Значит, это направление востребовано и требует развития и обновления", — сказала она.
Как сообщалось ранее, Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021" проходил на базе ВДЦ "Смена" в Анапе с 19 по 22 октября. В форуме принимают участие представители 83 регионов РФ, это около 1,5 тыс. онлайн- и офлайн-участников со всей страны.
Он организован министерством просвещения РФ при поддержке "большой четверки" всероссийских детских центров "Артек", "Океан", "Смена" и "Орленок".