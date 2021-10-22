Курс доллара составил 69,985 руб. в 13:33, что на 1,11 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,4675 руб., подешевев на 1,1875 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,14 рубля — до 75,15 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро в пятницу днем с учетом решения Банка России повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) — до 7,50%. Регулятор выбрал нестандартный шаг: подавляющее большинство аналитиков ждали повышения ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. — до 7,25%. При этом некоторые эксперты допускали шаг лишь в 25 б.п. — повышения до 7,0%.