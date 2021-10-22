"Официальный сектор какого-то количества не досчитается, но, с другой стороны, за счет длинных выходных больше людей сориентируется в сторону Крыма. Тут, наверно, то на то и выйдет", — сказал Зелинский "Интерфаксу".

При этом он напомнил, что в Крыму сотни мини-отелей работают "в тени" и сдаются десятки тысяч апартаментов, где проверять документы не будут. "На этот поток QR-коды никак не повлияют, а только подстегнут", — считает собеседник агентства.

В целом, по его словам, турбизнес Крыма изначально не ожидал большого наплыва туристов на ноябрьские праздники. Это связано с погодой — октябрь в этом году на полуострове выдался холоднее обычного, а также с доступностью популярных зарубежных направлений — Турции и Египта.

Эксперт также прокомментировал слухи о возможном введении обязательного тестирования на коронавирус всех въезжающих в Крым. Зелинский считает, что организация этого процесса в аэропорту, на вокзалах и на Крымском мосту может привести к коллапсу.

При этом в санаториях и некоторых отелях давно налажено экспресс-тестирование. Для гостей отелей высокого класса это приводит к несущественной доплате, однако для бюджетного сегмента это может стать существенной нагрузкой, отметил Зелинский.

"Времени остается очень мало. Мне кажется, если что-то менять радикально, это никаких положительных моментов не вызовет", — заключил глава регионального отделения РСТ.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий, в том числе — гостиниц. Пожилых обязали самоизолироваться.