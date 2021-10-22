"Зачастую в детском лагере одна проверка сменяет другую. Наверное, в такой обстановке очень сложно работать и думать о главной задаче работы детского лагеря — о детях, которые там находятся. На мой взгляд, можно оптимизировать эти процессы, и с подобными инициативами мы уже выходили на федеральный уровень", — сказала она в ходе Всероссийского форума организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021", который проходил в Анапе.

"Мы надеемся прийти к единому знаменателю по данному вопросу, возможно, создать межведомственную комиссию, и уже в сезон 2022 войти с решением проблемы", — сообщила Золотухина.

Она отметила, что в настоящее время курортная отрасль, в том числе организации, которые занимаются детским отдыхом, работает в сложной обстановке из-за ограничений по коронавирусной инфекции.

"Никто не отменял контрольно-надзорное "бремя", и мы понимаем, что рентабельность самих проектов в сфере детского отдыха тоже не всегда оправдывает ожидания. Зачастую в эту сферу сейчас идут те, кто имеет сопутствующий бизнес, дополнительные источники финансирования", — добавила Золотухина.

Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021" проходил на базе ВДЦ "Смена" в Анапе с 19 по 22 октября. В форуме принимали участие представители 83 регионов РФ, это около 1,5 тыс. онлайн- и офлайн-участников со всей страны. Он организован министерством просвещения РФ при поддержке "большой четверки" всероссийских детских центров "Артек", "Океан", "Смена" и "Орленок".