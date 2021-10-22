"Мы открыли фонтан "Тритон", но посетители кидали монетки и испортили его. Мы так хотим сказать людям: не делайте этого, это наше национальное достояние. Не надо бросать монетки в памятники и фонтаны", — сказала она журналистам в пятницу.

Она подчеркнула, что год в музее прошел непросто. "Но мы работали, принимали гостей, открыли Екатерининский корпус после реставрации. К 2023 году хотим закончить Ораниенбаум, собираемся открыть здесь музей "Государевы потехи 2". Там речь пойдет об охоте, баллах и даже адюльтере", — добавила Кальницкая.

Она подчеркнула, что в плане реставрационных работ в приоритете находится Ораниенбаум. "В Верхнем саду также проходят реставрационные работы, они идут нормально. Но очень тяжело подрядчикам, так как цены растут, а проекты согласованы по старым ценам", — отметила директор ГМЗ.