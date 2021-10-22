По его словам, посещаемость в Ораниенбауме составила 302 тысяч человек. В этот комплекс стали ходить на 10% больше отечественных граждан.
"Мы заметили, что люди едут уже к нам подготовленными, и наши малые музеи увеличивают свою посещаемость", — отметил заместитель директора.
Начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия Анна Ляшко рассказала, что в текущем сезоне в музее открылось 27 выставок, в восьми из них приняли участие музейные предметы.
"Мы сделали акцент на стендовых проектах, так как большое количество посетителей в парках их смотрят. В разные города нам удалось отвезти проекты "Царь и море", "Каким Европа видела Петра", "В традициях Петра Великого", — добавила Ляшко.