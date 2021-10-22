"2021 год показал очень интересную картину. Иностранных посетителей не было. Наших соотечественников стало на 8 процентов меньше, чем в 2019 году. Цифра составила около 3 млн человек. Но мы не дополучили 50% посетителей за счет иностранных граждан", — сказал Ковриков.

По его словам, посещаемость в Ораниенбауме составила 302 тысяч человек. В этот комплекс стали ходить на 10% больше отечественных граждан.

"Мы заметили, что люди едут уже к нам подготовленными, и наши малые музеи увеличивают свою посещаемость", — отметил заместитель директора.

Начальник службы сохранения и изучения памятников культурного наследия Анна Ляшко рассказала, что в текущем сезоне в музее открылось 27 выставок, в восьми из них приняли участие музейные предметы.

"Мы сделали акцент на стендовых проектах, так как большое количество посетителей в парках их смотрят. В разные города нам удалось отвезти проекты "Царь и море", "Каким Европа видела Петра", "В традициях Петра Великого", — добавила Ляшко.