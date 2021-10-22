Соответствующий приказ издал директор заповедника в соответствии с Указом президента РФ от 20.10.2021 г. "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 г.".

"В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья граждан Российской Федерации, экскурсионные объекты учреждения и поселок Брыкин Бор закрыты для посещения на срок с 30 октября по 7 ноября 2021 г. Включительно", — отмечает пресс-служба.

Окский государственный природный заповедник расположен в центральной части европейской территории России, занимает северную часть Рязанской области (Спасский и Спас-Клепиковский районы), в среднем течении р. Оки, в 100 км от г. Рязань и в 300 км от Москвы. Он был организован 10 февраля 1935 года для охраны и восстановления численности русской выхухоли — редкого реликтового зверька, являющимся эндемиком нашей страны. В 1986 г. Окский заповедник получил международный статус биосферного.