"Мы готовы к QR-кодам. Мы понимаем, как это делать. Это делается простым мобильным телефоном. Наш сотрудник видит, валидный QR-код или нет. Не надо переживать за персональные данные. Мы видим только минимум информации. Главное иметь при себе сертификат переболевшего или сертификат вакцинированного. Все будет работать", — сказал Ковриков.

По его словам, у ГМЗ "Петергоф" есть сертификат безопасности. "Мы знаем, сколько людей могут находиться на маршруте. Сейчас мы ждем только распоряжения от властей", — добавил заместитель директора.

Он подчеркнул, что без QR-кода невозможно будет купить билет.

Директор ГМЗ Елена Кальницкая сказала, что парки музей-заповедника по-прежнему примут всех. "Сейчас мы должны очертить круг музеев, которые можем обеспечить смотрителями, так как многие старше 60 лет", — отметила она.