"С 17 ноября 2021 года авиакомпания Nordwind начинает выполнять прямые регулярные рейсы Калининград — Алматы и Калининград — Нур-Султан (Казахстан). Перелеты по маршрутам запланированы раз в неделю, на комфортабельном Боинге 737-800 с компоновкой 189 пассажирских мест.

Авиакомпания уже открыла продажи на эти рейсы.

В мае 2021 года заместитель генерального директора, коммерческий директор Nordwind Антон Маттис сообщал журналистам: "Наши планы по международным маршрутам зависят от нескольких факторов, на которые компания не может влиять, а также от того, получим ли мы разрешения на эти полеты. Но в приоритетах полеты из Калининграда в Ташкент, Алма-Ату, Берлин, Минск, Прагу и Дюссельдорф".

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту. Базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов.