"На конференции в Калуге, посвященной национальному туристическому проекту "Императорский маршрут", заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала о подготовке плана реализации проекта в регионе. В него вошли фестивали, концерты и спектакли, лекции и семинары, а также инфраструктурные и цифровые продукты", — говорится в сообщении.

В частности, основными направлениями проекта стали темы: "тульские оружейники, мужество, воинские победы, честь русского офицера"; "дворянский быт и русская охота"; "благотворительность, милосердие".

В пресс-релизе отмечается, что Тульская область в течение двух лет станет главным куратором проекта.

"Сегодня Тульская область перенимает эстафету у Калуги и на следующие два года становится куратором федерального проекта. Это большая честь для нас. У тульской земли богатая история, тесно связанная с правлением династии Романовых. Именно император Петр I заложил славные традиции оружейного дела в Туле, которые мы храним и сегодня. Уверен, что проект "Императорский маршрут" будет способствовать возрождению историко-культурных основ России, популяризации ее достижений в период правления династии Романовых. Мы приложим все силы, чтобы этот проект стабильно развивался", — говорится в приветствии главы Тульской области Алексея Дюмина.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова отметила, что Тульская область имеет огромный историко-культурный потенциал, связанный с 300-летней историей Императорской России.

"Участие в "Императорском маршруте" откроет перед туляками большие возможности в создании новых объектов показа, привлечении инвесторов к возрождению своей истории и культуры, запуске новых туристических маршрутов. Очень важно, что губернатор Алексей Дюмин лично курирует работу по реализации проекта в регионе. У нас большие совместные планы на ближайшие годы. Уверены, что общими усилиями они воплотятся в жизнь", — подчеркнула Громова.

Как сообщалось, в конце июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова подписали соглашение о вхождении региона в проект "Императорский маршрут". Участие в нем позволит области получить дополнительные инструменты поддержки в рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Тульская область стала 22-м регионом, присоединившимся к проекту.