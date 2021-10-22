При этом торговым центрам, местам общественного питания, ресторанам и другим предприятиям сферы услуг будет рекомендовано ввести вход с использованием QR-кода, начиная с 30 октября.

"Это является рекомендацией, но тем не менее покажет степень социальной ответственности нашего бизнеса, мы тщательно проанализируем ситуацию, реакцию на эту рекомендацию. В зависимости от того, какова будет реакция на эту рекомендацию, мы будем в дальнейшем принимать решение о возможности введения уже обязательного QR-кодирования", — сказал Креков журналистам в пятницу.

Позднее департамент информполитики региона сообщил, что соответствующий указ в пятницу подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков. Согласно документу, "дата, с которой вводится требование о предъявлении QR-кода, переносится с 8 ноября на 30 октября".

"Организациям общественного питания, организациям, осуществляющим деятельность в сферах культуры, спорта, досуга и развлечения, а также торговым, торгово-развлекательным центрам и комплексам, для которых действующим указом не установлено обязательное наличие QR-кода, рекомендовано с 30 октября ввести QR-коды для посетителей", — говорится в сообщении департамента.

Уточняется, что исключение в части введения QR-кодов временно будет сделано для участков Всероссийской переписи населения.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вводится посещение общественных мест по сертификатам о прививке от коронавируса или перенесенном COVID-19. С 25 октября соответствующий QR-код станет обязательным для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта (за исключением профессиональных спортивных клубов и спортивных школ). С 8 ноября планировалось добавить к этому списку театры, филармонии, концертные залы, кинотеатры, дворцы и дома культуры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.

Кроме того, государственные и муниципальные служащие Свердловской области с 25 октября смогут попасть на рабочее место только при наличии прививки от коронавируса.