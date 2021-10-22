"Практически все земли, которые занимала колония, передаются муниципалитету — в Таштагольский район. (Затем — ИФ) они будут переданы инвесторам под туристическую инфраструктуру. (Кроме того — ИФ) там появится жилой микрорайон. Часть этих земель рассматривается под строительство искусственного водоёма — это важная составляющая, которая обеспечит конкурентное преимущество именно для круглогодичной работы нашего комплекса ("Шерегеша" — ИФ)", — сказал Пятовский.

Он уточнил, что жилье в планируемом микрорайоне предназначено для жителей посёлка Шерегеш, около которого расположен одноименный курорт, а также это "возможность для приобретения квартир для всех жителей России".

Пятовский добавил, что небольшой земельный участок останется у ГУФСИНа. По его словам, у ведомства есть планы по созданию там базы отдыха, "куда будут приезжать сотрудники со всей России".

Министр напомнил, что колония, как исправительное учреждение, перестала действовать уже в прошедшем горнолыжном сезоне, оставалась лишь часть сотрудников — они обеспечивали жизнедеятельность помещений, которые впоследствии будут демонтированы. "Это беспрецедентный случай в России — чтобы действующее исправительное учреждение было закрыто и перенесено полностью... Курорт мирового уровня, наверное, не может соседствовать с таким учреждением", — сказал Пятовский.

Отвечая на вопрос журналистов он, кроме того, подтвердил, что имеются планы по созданию в Шерегеше санатория.

По данным властей Кузбасса, горнолыжный курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 18 подъемниками, 82 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. В прошедшем сезоне на курорте зафиксировано более 2 млн туристских посещений против 1,3 млн в 2019-2020 годах.