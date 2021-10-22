"В Андроповском округе появилась первая в регионе оленья ферма DeerFarm. На ее территории организованы зоны отдыха для туристов. Гости смогут наблюдать за жизнью оленей, их кормлением, общаться с животными и кормить их с рук", — сказал представитель министерства.

Экоферма разделена на несколько вольеров с пастбищами, засеянными травами. Сейчас здесь живут более 200 питомцев. Туристы смогут погулять по вольерам с европейскими благородными оленями, а также познакомиться с другими обитателями вольерного комплекса — пятнистыми оленями, маралами, косулей, ланями, муфлонами, страусами.

Ферма находится у подножия горы Брык — комплексного памятника природы регионального значения, где расположены горные "тропы здоровья". На пути следования по этим тропам туристы смогут увидеть такие растения, как шелковица, абрикос, грецкий орех, алыча, боярышник, бересклет, бузина и другие.

В границах памятника природы расположены Султановский курган (IV-III в. до н.э.) и пещера, в которой находился подземный монастырь. Туристы смогут посетить пещеру, образованную несколькими коридорами, в стенах которых есть ниши для икон и небольшие камеры, возможно использовавшиеся как кельи.

На территории экофермы планируется организовать зоны отдыха, идет возведение туристической базы и SPA-центра, в котором туристы смогут принимать оздоровительные ванны с использованием пантов — вытяжки из молодых рогов оленей.

Мероприятия по развитию туризма ведутся в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".