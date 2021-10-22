Теперь движение в направлении пгт. Красная Поляна и с. Эсто-Садок будет осуществляться по двум полосам трассы "Адлер — ГЛК "Альпика-Сервис", а обратно, со стороны этих посёлков и горнолыжных объектов, — по федеральной дороге А-149 Адлер — Красная Поляна.
При этом на участках с нулевого по 6-й км обеих дорог, где расположена соединяющая их транспортная развязка у села Молдовка, а также далее от 32-го км в направлении Красной Поляны и Эсто-Садка сохранится существующая схема двухстороннего движения.
"Для проезда автомобилей экстренных служб и частного транспорта останутся доступными все действующие съезды и мостовые переходы между двумя трассами", — подчёркивает пресс-служба.
В свою очередь, администрация Сочи внесла необходимые изменения в городские маршруты общественного транспорта, что послужило транспортной доступности всех малых населенных пунктов, включая сёла Высокое, Липники, Казачий брод, Галицыно, Чвижепсе, Монастырь, Кепша и Молдовка, будет обеспечена.
Ранее сообщалось, что 9 октября на трассе Адлер — Альпика Сервис произошло ДТП в котором один человек погиб, двое пострадали. В одной из машин находилась телеведущая Ксения Собчак.