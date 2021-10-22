"Новая схема проезда по участкам от 6 по 32 км автодорог Адлер — Красная Поляна и Адлер — ГЛК "Альпика Сервис" начнёт действовать с 10:00 мск 22 октября 2021 года для обеспечения безопасности дорожного движения на указанных трассах, что особенно важно в преддверии осенних каникул и зимнего лыжного сезона, которые традиционно привлекают на курорты Сочи значительный турпоток", сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Черноморье".

Теперь движение в направлении пгт. Красная Поляна и с. Эсто-Садок будет осуществляться по двум полосам трассы "Адлер — ГЛК "Альпика-Сервис", а обратно, со стороны этих посёлков и горнолыжных объектов, — по федеральной дороге А-149 Адлер — Красная Поляна.

При этом на участках с нулевого по 6-й км обеих дорог, где расположена соединяющая их транспортная развязка у села Молдовка, а также далее от 32-го км в направлении Красной Поляны и Эсто-Садка сохранится существующая схема двухстороннего движения.

"Для проезда автомобилей экстренных служб и частного транспорта останутся доступными все действующие съезды и мостовые переходы между двумя трассами", — подчёркивает пресс-служба.

В свою очередь, администрация Сочи внесла необходимые изменения в городские маршруты общественного транспорта, что послужило транспортной доступности всех малых населенных пунктов, включая сёла Высокое, Липники, Казачий брод, Галицыно, Чвижепсе, Монастырь, Кепша и Молдовка, будет обеспечена.

Ранее сообщалось, что 9 октября на трассе Адлер — Альпика Сервис произошло ДТП в котором один человек погиб, двое пострадали. В одной из машин находилась телеведущая Ксения Собчак.