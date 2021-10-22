"Ни на одном из тел не было обнаружено телесных повреждений", — говорится в отчете прокуратуры.

Два образца воды из бассейна и два образца хлорки, которую использовали для дезинфекции, были взяты для лабораторной экспертизы. Также сообщается, что мобильные телефоны и одежда жертв были изъяты как вещественные доказательства.

Ранее сообщалось, что четверо россиян были найдены мертвыми в сауне отеля Gloria Palace на курорте Керрет в провинции Кавая в Албании. Их обнаружил администратор отеля, который через час после прибытия туристов в отель понес в сауну напитки. По данным полиции, наиболее вероятной причиной смерти россиян стало удушье от паров хлора.