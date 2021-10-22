"Летать будем на бортах "Уральских авиалиний", один борт будет вместимостью 162 кресла на каждом рейсе. Всего мы планируем перевезти более 3,8 тыс. человек", — сказал Сирченко.

По его словам, всего на сезон 2021-2022 годов запланировано 23-24 чартерных рейса.