Сирченко подчеркнул, что на этом направлении у туроператора "впервые такая большая чартерная программа". Так, в прошедшем сезоне было сделано только пять чартерных рейсов, примерно по 160 пассажиров каждый.
По его словам, полётная программа начнётся в ноябре и продлится до апреля. Первый рейс вылетит из Москвы в пятницу 12 ноября и прилетит в Новокузнецк (здесь находится ближайший к "Шерегешу" аэропорт) в субботу, 13 ноября. Впоследствии самолёты будут вылетать из Москвы по субботам, прилетать в Новокузнецк по воскресеньям.
В свою очередь, министр туризма и молодёжной политики Кузбасса Антон Пятовский отметил, что рассчитывает на рост турпотока в "Шерегеш" в наступающем сезоне "за счёт работы по федеральным туроператорам".
"Прогнозировать турпоток сейчас сложно. Это вряд ли будет скачкообразное увеличение, так как объективно средств размещения (отелей и гостиниц — ИФ) не прибавилось на какое-то большое количество. Мы прогнозируем как минимум подтверждение цифр прошлого сезона (по турпотоку в "Шерегеш" — ИФ), ну и рассчитываем, если хорошо отработаем, на 5-10% прибавится", — сказал он.
Как сообщалось, в прошедшем сезоне на курорте зафиксировано более 2 млн туристских посещений против 1,3 млн в 2019-2020 годах.
Курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 18 подъемниками, 82 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками.