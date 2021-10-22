Директор департамента информационной политики Приморья Елена Бурмистрова пояснила, что до 1 января, чтобы избежать социальной напряженности, в регионе вместо QR-кода можно будет предъявлять альтернативные документы о прохождении вакцинации или перенесенном коронавирусе.

"В случае отсутствия QR-кода до 1 января при посещении учреждений общественного питания, культуры, физкультуры и спорта люди вправе предъявлять сертификат о вакцинации на бумажном носителе, который им выдали в медицинской организации, либо предоставлять отрицательный результат ПЦР-анализа на коронавирус, которому не более 72 часов, справку из поликлиники о том, что вы переболели коронавирусом в последние шесть месяцев", — сказала Бурмистрова.

Также приморцы смогут предъявлять вместо QR-кода справку о медотводе от вакцинации.

Власти Приморья 15 октября сообщили, что с 15 ноября для борьбы с распространением коронавируса в регионе вводят систему QR-кодов для посещения культурных, спортивных учреждений и общепита. Приморье стало третьим регионом ДВФО, где вводится такая система.