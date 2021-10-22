Отель одержал победу в трех номинациях: лучший оздоровительный курорт в мире, лучший оздоровительный курорт в Европе и лучший оздоровительный курорт в России.

Как сообщили журналистам в пресс-службе отеля, оздоровительное направление на курорте представлено медицинским центром MriyaMed, Институтом активного долголетия Mriya Life Institute и спа-центром Delange. Здесь предлагают программу по снижению веса, детоксу, омоложению, замедлению процессов старения организма, восстановлению работоспособности жизненно важных систем организма.

World SPA Awards была учреждена в 2015 году и является частью одной из самых престижных премий в сфере туризма World Travel Awards (присуждается с 1993 года). Премия нацелена на повышение стандартов в области спа- и велнес-туризма и стимулирование роста путем награждения ведущих организаций в своих областях.

Ранее Mriya Resort & Spa получал премию World Travel Awards шесть раз.

Комплекс Mriya Resort & SPA находится под санкциями после присоединения Крыма к России. Это не станет причиной для его продажи "Сбербанком", сообщалось ранее со ссылкой на главу организации Германа Грефа. В отеле ежегодно проходят крупнейшие деловые мероприятия, в том числе Ялтинский международный экономический форум.