По информации компании, будущая станция получит имя Starlab (звёздная лаборатория — ИФ). Starlab будет состоять из большого надувного жилого модуля, стыковочного узла, двигательной системы, работающей на сочетании солнечной и электроэнергии, крупного роботизированного манипулятора для работы с полезными нагрузками, а также оборудования для проведения экспериментов и решения промышленных задач.

Отмечается, что станция сможет принимать до четырёх астронавтов. Помимо них, станция сможет принимать туристов и участвовать в различных коммерческих проектах.

Ранее NASA анонсировало проект Commercial LEO Destinations (CLD), в рамках которого частные аэрокосмические компании получат финансирование для создания экономической среды на Низкой околоземной орбите. Одним из важных пунктов, согласно докладу, является создание космических станций для транспортировки коммерческих грузов и проведения научных экспериментов.

Среди необходимых условий — возможность разместить на станции по крайней мере двух астронавтов, обеспечить постоянное присутствие экипажей на станции, гибкий график ротации экипажей, включая возможное проживание астронавтов в течение шести месяцев, года и дольше, а также обеспечение условий для комфортного проживания людей.

В докладе отмечается, что NASA выделит компаниям (в количестве до четырёх) на осуществление проекта до 400 млн долларов на период с 2022 по 2025 год. Выплаты будут выделяться по мере прохождения компаниями этапов, согласованных с NASA.