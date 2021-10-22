"Бюджет проекта по Мойнакам — более 21 млрд рублей, из них 1,1 млрд — инфраструктурный кредит. Заявку одобрили сегодня", — сказал сотрудник пресс-службы.

Пресс-служба председателя совета министров республики Юрия Гоцанюка сообщила со своей стороны, что территория застройки не обеспечена необходимой мощностью электроснабжения, требуется реконструкция подстанции "Мойнаки".

"Учитывая социально-экономический эффект от реализации проекта, заявка республики по этому вопросу одобрена. Реконструкция электроподстанции обеспечит возможность реализации проекта комплексного освоения Евпатории общей площадью 28,74 га, включающего в себя строительство жилого комплекса общей площадью 200 тыс. кв. м, а также туристическо-рекреационного комплекса общей площадью номерного фонда 100 тыс. кв. м, строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест, благоустройство и озеленение набережной озера и прилегающей территории", — цитирует Гоцанюка его пресс-служба.

В рамках проекта планируется безвозмездная передача 10 тыс. кв. м квартир для нуждающихся категорий граждан и продажа 20 тыс. кв. м квартир по социальной цене муниципалитету Евпатории и республике Крым.

В Минфине Крыма добавили, что правкомиссия ранее одобрила четыре заявки республики на инфраструктурные кредиты на общую сумму 5,8 млрд рублей.

В частности, по данным пресс-службы Гоцанюка, речь идет о проектах "Многофункциональная комплексная жилищно-рекреационная застройка "Комплекс Прибрежный", "Территория перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки "Заводское", "Развитие территории жилого комплекса "Мраморный" и "Жилой массив "Крымская Роза".

Таким образом, с учетом пятой заявки, касающейся проекта в районе озера Мойнаки, речь идет о 6,9 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в начале текущего года в послании Федеральному собранию сообщил, что регионы России смогут получать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и со сроком погашения 15 лет. Он отметил, что на эти цели до конца 2023 года планируется предусмотреть не менее 500 млрд рублей.

При этом к 1 октября 83 субъекта РФ направили заявки на предоставление кредитов в объеме свыше 1,3 трлн рублей. Возможность кредитования субъектов в объеме, превышающем лимит, будет рассмотрена на конкурсной основе.

Бюджетные кредиты входят в так называемое "инфраструктурное меню". Помимо реструктуризации бюджетных кредитов и уменьшения задолженности регионов, в него входят замещение коммерческих займов бюджетными, предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов, а кроме того, выпуск инфраструктурных облигаций, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные средства на строительство жилья.