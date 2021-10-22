Указом губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения целый ряд ограничений введен для сферы образования. Так, с 25 октября по 3 ноября в школах региона объявлены осенние каникулы. В этот же период в дошкольных учреждениях будет организована работа дежурных групп для детей работающих псковичей. С 25 и по 29 октября колледжи и вузы перейдут на дистанционное обучение.

Также с 25 октября по 7 ноября будут закрыты учреждения дополнительного образования. Для детей будет приостановлена работа кружков, секций, а также спортивные тренировки. В качестве исключения — тренировки, которые проводятся для подготовки к участию в официальных спортивных соревнованиях, включенных в календарный план.

На этот же период будет приостановлено действие льготных проездных билетов для школьников и студентов.

С начала осенних каникул детям до 18 лет запрещено посещение торговых центров без сопровождения родителей. Кроме того, несовершеннолетним нельзя без родителей приходить в заведения общепита, аквапарки и организации досуга и развлечений.

Отдельные ограничения в Псковской области установлены на период общероссийских нерабочих дней. Согласно указу губернатора, с 30 октября по 7 ноября приостанавливается деятельность кинотеатров, театров, музеев, экскурсионных бюро, концертных и иных организаций культуры. Разрешена только финансово-хозяйственная деятельность в этих учреждениях, а также будут работать кассы. Время работы общепита с 30 октября по 7 ноября сокращается до 23:00. Номерной фонд гостиниц в эти же дни должен быть заполнен не больше чем на 50%.

Уже с 25 октября по 7 ноября под запретом будет работа детских игровых комнат (центров).

Кроме того, продлевается запрет проведения массовых мероприятий, за исключением религиозных, а также профессиональных и официальных спортивных соревнований, включенных в календарный план, целью которых является формирование спортивных сборных команд области на 2022 год и отбор на участие в межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.

Система QR-кодов начнет действовать на территории Псковской области не с 1 ноября, как планировалось ранее, а с 30 октября. Так, граждане, достигшие 18 лет, без предъявления документа о завершенной вакцинации либо документа о перенесенном COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев не смогут посещать объекты общественного питания, в том числе фуд-корты, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, фитнес-клубы и иные спортивные объекты, за исключением объектов для занятий на открытом воздухе. В перечень также включены федеральные учреждения культуры, объекты организации досуга и развлечений.