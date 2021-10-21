"Театры и музеи смогут продолжать работу (в период нерабочих дней- ИФ), но только на 50 процентов заполняемости. Кроме того, посещать их можно будет только при наличии QR-кодов (подтверждающих защиту от COVID-19) и использовании защитных масок, а также при соблюдении правил рассадки", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.

С 8 ноября, согласно сообщению, театры и музеи продолжат работать в режиме с QR-кодами и ограничением в 70 процентов от максимальной заполняемости помещений. Все зрелищные мероприятия с численностью свыше 500 человек будут проводиться только по QR-кодам и с обязательным использованием защитных масок.

В свою очередь ряд столичных театров сообщил, что с 28 октября будет пускать на спектакли только зрителей с QR-кодами. Среди них Театр Вахтангова, Театр Ермоловой, Гоголь-центр, Школа современной пьесы, театр Сатиры, театр Et Cetera, "Сатирикон", Театр Романа Виктюка и другие.

В июле глава департамента культуры Москвы подписал приказ, согласно которому столичные учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для посетителей, при проведении мероприятий в формате COVID-free зрители смогут находиться без масок и перчаток.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что в Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни.