С 8 ноября, согласно сообщению, театры и музеи продолжат работать в режиме с QR-кодами и ограничением в 70 процентов от максимальной заполняемости помещений. Все зрелищные мероприятия с численностью свыше 500 человек будут проводиться только по QR-кодам и с обязательным использованием защитных масок.
В свою очередь ряд столичных театров сообщил, что с 28 октября будет пускать на спектакли только зрителей с QR-кодами. Среди них Театр Вахтангова, Театр Ермоловой, Гоголь-центр, Школа современной пьесы, театр Сатиры, театр Et Cetera, "Сатирикон", Театр Романа Виктюка и другие.
В июле глава департамента культуры Москвы подписал приказ, согласно которому столичные учреждения культуры могут ввести систему QR-кодов для посетителей, при проведении мероприятий в формате COVID-free зрители смогут находиться без масок и перчаток.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что в Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни.