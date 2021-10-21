"Вводятся QR-коды. Они будут действовать с 25 октября по 7 ноября. Такое решение было принято в ходе рабочей встречи губернатора Игоря Васильева и бизнес- сообщества региона", — говорится в сообщении.

В число объектов, куда можно будет попасть по QR-кодам, свидетельствующим о том, что человек вакцинирован или переболел коронавирусной инфекцией: салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы.

В список внесены также ночные клубы, кафе, рестораны, фуд-корты, кинотеатры, бассейны, детские игровые комнаты, а также развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные, рекламные и иные мероприятия.

"Продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт можно будет посещать без QR-кода", — отмечается в сообщении.

Также в период с 25 октября по 7 ноября рекомендовано вывести на удаленный режим работы невакцинированных сотрудников старше 60 лет.

В ходе обсуждения принимаемых мер губернатор обратился к представителям бизнеса с просьбой активно включиться в работу по вакцинации, отметив, что процент тех, кто сделал прививку, пока недостаточен, заболеваемость продолжает расти.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остается непростой: в стационарах проходят лечение почти 5,5 тысяч человек, из них 203 пациента с коронавирусом находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 43 пациента — на ИВЛ. Отмечу, что среди тех, кто сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, вакцинированных нет", — приводятся слова Васильева в сообщении пресс-службы главы региона.

В то же время он подчеркнул, что с учетом действующих мер принято решение не вводить режим нерабочих дней с 25 по 30 октября.

"При тесном взаимодействии с бизнесом и исполнении всех требований Роспотребнадзора мы можем этого избежать. Мы не закрываем бизнес, даем ему возможность работать и зарабатывать", — сказал Васильев.

Между тем пресс-служба главы региона сообщает со ссылкой на данные и.о. главного врача Кировского клинико-диагностического центра Софьи Войтко, что в прививочных пунктах медицинского учреждения "отмечается почти трехкратное увеличение обращаемости граждан".

По информации на четверг, первый компонент вакцины от COVID-19 получили порядка 408 тысяч жителей региона, завершили вакцинацию 381,3 тысяч человек.

Накануне вакцинацию прошли 5 832 жителя области.

Пункты вакцинации работают во всех городских и районных поликлиниках. По заявкам работодателей организуются выезды прививочных бригад на предприятия и в организации.

В областном центре продолжают действовать мобильные пункты вакцинации, а также круглосуточные прививочные пункты на базе приемных отделений стационаров городских больниц NN5 и 9 и Регионального эндокринологического центра.

Регион обладает достаточным количеством вакцины от COVID-19 — на сегодня запас составляет более 166 тысяч доз, имеются все четыре вакцины: "ГамВакКовид", "Спутник Лайт", "ЭпивакКорона" и "Ковивак".