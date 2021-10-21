"За период проведения летней кампании на территории Российской Федерации свою деятельность осуществляли 38 тысяч детских лагерей и баз отдыха. Организованными формами отдыха и оздоровления было охвачено более 4,5 миллионов детей, в том числе свыше 1,5 миллионов несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации", — цитирует пресс-служба ВДЦ "Смена" слова Грибова.

Отмечается, что всероссийские детские центры "Орленок" (Краснодарский край), "Смена" (Краснодарский край), "Океан" (Приморский край) и международный детский центр "Артек" (Крым) за летний период 2021 года приняли более 28 тыс. детей. Как сообщалось ранее, Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы — 2021" пройдет на базе ВДЦ "Смена" в Анапе с 19 по 22 октября. В форуме принимают участие представители 83 регионов РФ, это около 1,5 тыс. онлайн- и офлайн-участников со всей страны. Он организован министерством просвещения РФ.