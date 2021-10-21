"В Липецкой области нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. Театры, филармония, краеведческий музей будут работать в течение недели, но для посещения жителям необходимо будет предоставить QR-коды", — говорится в сообщении.

Библиотеки и остальные музеи перейдут на удаленный режим работы.

"Предлагается сформировать дежурные группы в детских садах и начальных классах. Колледжи, техникумы и школы, в которых учатся по триместрам, перейдут на дистанционное обучение с 1 по 3 ноября. Школы и колледжи искусств уйдут на каникулы", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплат. Руководители субъектов Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.