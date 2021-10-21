"С 30 октября по 7 ноября доступ граждан в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие граждан, осуществляется при наличии у гражданина действующего QR-кода", — говорится в сообщении.

Соответствующие распоряжение подписал губернатор Челябинской области на основании решения областного оперативного штаба о введении дополнительных ограничений.

Ранее сообщалось, что также с 30 октября наличие QR-кода должно быть при посещении торгово-развлекательных центров, баз отдыха и санаториев.

С 18 октября без QR-кода нельзя посещать все учреждения культуры.