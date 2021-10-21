"Сейчас будет идти сезонное снижение спроса на перелеты. Не думаю, что локдаун сделает хуже, потому что люди будут стремиться уехать в регионы, где пока еще нет локдауна", — сказала "Интерфаксу" руководитель отдела анализа акций средней и малой капитализации банка "Синара" Анастасия Егазарян.

Ее мнение подтверждают данные сервиса "Авиасейлс". Во вторник, когда вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в РФ режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, пользователи "Авиасейлс" на 49% чаще обычного искали билеты, сообщил PR-директор сервиса Янис Дзенис.

"Мы посмотрели среднесуточное количество поисков за последние дни и на позавчера приходится явный пик по билетам с вылетом в конце октября. Его вполне можно трактовать как реакцию на режим нерабочих дней", — сказал он агентству. 67% всех поисков приходилось на внутренние направления, 10% — на Турцию, 2% — на Египет и ОАЭ и по 1,5% — у Венгрии, Кипра, Греции и Грузии, перечислил Дзенис.

За период с сентября 2020 года четкой взаимосвязи между числом новых случаев заболевания COVID-19 и последующими ограничениями, динамикой авиаперевозок и котировками акций "Аэрофлота" не фиксируется, говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала" Елены Сахновой, Ивана Постевого и Артема Водянникова. Самая низкая в этом году отметка в 63 руб. за бумагу была достигнута в мае, "когда восстановление экономики шло полным ходом", отмечают аналитики.

Новая волна в сочетании с низким зимним сезоном окажет краткосрочный понижающий эффект на авиатрафик, полагают в "ВТБ Капитале". При этом возможное негативное влияние на акции "Аэрофлота" будет частично компенсировано солидными показателями группы по МСФО за III квартал: впервые с аналогичного периода "доковидного" 2019 года аналитики ждут у группы чистую прибыль.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат. В четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях в Москве: нерабочий режим начнется с 28 октября, до 7 ноября в столице будут закрыты все предприятия, кроме необходимых для жизнеобеспечения мегаполиса, а также аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Аналогичные меры приняты в Московской области.