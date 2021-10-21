«Власти Камбоджи продвигают политику недискриминации вакцин, поэтому разрешили въезд иностранным путешественникам с прививкой любым препаратом от ковида – будь то вакцина, одобренная Всемирной организацией здравоохранения или признанная только в конкретном государстве», — пишет издание.

По словам пресс-секретаря Минздрава Камбоджи Ор Вандин, власти не ограничивают туристов, но все-таки рекомендуют вакцинироваться одним из препаратов, одобренных ВОЗ.

По прибытии в страну туристы должны пройти недельный карантин, предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до въезда.

В настоящее время в Камбодже одобрены вакцины от коронавируса AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac и Johnson & Johnson.