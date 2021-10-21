"Нерабочие дни будут с 30 октября по 7 ноября. Учитывая специфику нашего курортного региона, мы понимаем, что количество желающих приехать в этот период на Кубань может быть рекордным. Необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить вспышки заболевания. Ситуация должна быть полностью под нашим контролем", — цитируются в сообщении слова Кондратьева.

Он отметил, что из-за наплыва туристов край должен быть готов к любому развитию событий.

"В связи с нерабочими днями мы предусмотрим возможность оперативного развертывания дополнительных мест. Обеспечим долю свободного коечного фонда не ниже 20%", — отметила со своей стороны вице-губернатор Кубани Анна Минькова.